Schule in Moers : Beste Klasse: Moerser Gymnasiasten sind dabei

Die Klasse 6a des Gymnasiums Filder Benden an der Zahnstraße 43 nimmt am Wettbewerb „Die beste Klasse Deutschlands“ beim TV-Sender KIKA teil. Klassenlehrer Michael Bednarz beim Unterricht mit seiner Klasse. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Schon seit Mitte März zeigt der Kinderkanal KiKA von montags bis freitags, 13.30 Uhr, in einem Spezial „Die beste Klasse Deutschland“.

In den Sonderausgaben bieten Malte Arkona und Kim Unger für die Kinder zuhause viele spannende Quizfragen und Experimente zum Mitraten mit der ganzen Familie. Die Quiz-Duelle sind auch als Stream auf kika.de und in der Mediathek-App „KiKA-Player“ zu sehen. Voraussichtlich ab Montag, 6. April, gehen in „Die beste Klasse Deutschlands“ dann 32 Schulkassen, immer von Montag bis Donnerstag, 19.25 Uhr, an den Start. Für die 13. Staffel des bundesweit größten Schulquizzes konnten seit Ende Februar bereits 16 Tagessieger-Klassen ermittelt werden.