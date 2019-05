Serie: Inhabergeführte Geschäfte in Moers : Fachleute für glänzende Anlageobjekte

MOERS Best Coins Investments an der Homberger Straße ist ein Umschlagplatz für Münzen und Edelmetalle. Guido Makowski leitet das 1999 gegründete Familienunternehmen.

Das Angebot verdient Anerkennung. Es vermittelt ein Stück Geschichte – und die Vielfalt überrascht. Das Fachgeschäft für Münzen und Edelmetalle an der Homberger Straße 11 (im Kö-Viertel) hat sich längst über die Region hinaus einen Namen gemacht. Guido Makowski übernahm das Familienunternehmen im Jahr 2009 von seinen Eltern, Ingrid und Günter Makowski. Fachmann an seiner Seite: Christoph Kyritsis. Der promovierte Mitarbeiter mit griechischen Wurzeln ist auch Verfasser bedeutender Schriften zum Thema Numismatik. Zudem ist er verantwortlich für den Ankauf und für den Online-Vertrieb.

Die umfangreiche Sammlung, die das Unternehmen präsentiert, stammt aus Kanada, Australien, Mexiko, Großbritannien, den USA – aus der ganzen Welt. Sehenswert gerade die historischen Münzen, die gut erhalten sind und trotz ihres hohen Alters einen besonderen Glanz ausstrahlen. Blickfang aber ebenso die Serie mit ausgefallenen Tierbildern, auch die Reihe der Vatikan-Münzen, an bedeutende Kathedralen, an historische Bauwerke wird erinnert, sie alle wecken die Aufmerksamkeit. Es gibt chinesische Münzen, auch die alte D-Mark-Münze taucht auf, die florale Symbolik ist begehrt. An große Namen wird erinnert: Gerade auf dem Markt ist eine Zwei-Euro-Gedenkmünze als Sonderausgabe mit dem Porträt des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt in mehrfacher Prägung. Als Prägeanstalten gelten Berlin (seit 1280!) heute aber auch München, Stuttgart, Karlsruhe, Hamburg.