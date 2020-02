Arbeiten verzögern sich : Berufskolleg-Campus: Noch teurer, noch später fertig

Ein Foto der Baustelle vom August 2019. Foto: Christos Pasvantis

Moers Im Vorbeifahren ist nur wenig davon zu sehen, aber an der Repelener Straße in Moers wird fleißig gebaut. Rund 4400 Schülerinnen und Schülerinnen des zurzeit schon dort befindlichen Berufskollegs Technik, des Hermann-Gemeiner und Mercator Berufskollegs sowie der Fachschule für Gesundheit und Pflege in Kamp-Lintfort sollen dort demnächst auf einem gemeinsamen Gelände zusammengefasst werden.

Dabei war die erste der ursprünglich zwei geplanten Umzugsstaffeln ursprünglich für 2020 und zuletzt für die Sommerferien 2021 vorgesehen. Doch der Termin muss wegen einer zusätzlich notwendigen Grundwasserabsenkung auf die Sommerferien 2022 verschoben werden.

Auch die zuletzt auf 101 Millionen Euro kalkulierten Baukosten werden sich voraussichtlich nicht einhalten lassen, sondern um 13 Millionen Euro teurer ausfallen, wie Helmut Czichy vom Bereich Bauen der Weseler Kreisverwaltung am Donnerstag bei einem Pressetermin auf der Baustelle mitteilte. „Ja leider“, bestätigte Ingrid Wienczkowski, die zuständige Projektleiterin vom Kreis Weseler Immobilienmanagement. „Dabei können wir von Glück sagen, dass wir etwa 85 Prozent der Bauaufträge schon längere Zeit unter Dach und Fach haben. Inzwischen sind die meisten Baufirmen so ausgelastet, dass sie so gut wie keine kurzfristigen Aufträge mehr übernehmen können.“

Dennoch waren beide Verantwortlichen und auch Annemone Sewarte von der örtlichen Projektleitung zuversichtlich, dass der neue, um ein Jahr verschobene Umzugstermin jetzt eingehalten werden kann. Den Beginn machen im Übrigen 2022 die Schüler des Berufskollegs für Technik, deren derzeitige Schulgebäude dann abgerissen werden, um dort diejenigen für die drei weiteren beruflichen Ausbildungsstätten zu errichten.

Auch der später für alle nutzbare Zentralbereich mit Aula und Mensa soll im Jahr 2022 fertig sein. Auf die ebenfalls geplante Turnhalle wird man wegen der umfangreichen Brandschutzauflagen jedoch noch eine Weile warten müssen. Darüber hinaus sind ab März noch verschiedene verkehrsbauliche Maßnahmen vorgesehen.