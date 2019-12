Neue Ampel-Symbole : Bergmänner zeigen in Hochstraß jetzt Grün und Rot

Bürgermeister Christoph Fleischhauer (rechts) und der Technische Beigeordnete Thorsten Kamp nehmen die erste Bergmannsampel in Moers in Betrieb. Foto: pst

Moers Moers hat die erste „Bergmannsampel“. Bürgermeister Christoph Fleischhauer und der Technische Beigeordnete Thorsten Kamp haben die Sinnbilder an der Anlage der Kreuzung Römerstraße/Franz-Haniel-Straße in Hochstraß am Montag in Betrieb genommen, teilte die Stadt mit.

Fußgänger sehen dort nun einen stehenden beziehungsweise gehenden Bergmann mit Grubenlampe und den entsprechenden Signalfarben. Damit erinnert die Stadt an die Geschichte des Bergbaus in Moers und die Leistungen der Bergleute. In der Nähe der Kreuzung befand sich bis 1990 die Zeche Rheinpreußen.