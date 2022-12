Wohnungsunternehmen Belvona reagiert nicht Wieder Ärger um defekte Heizung in Moers – Mieter bibbern bei Minusgraden

Moers · Wegen einer seit Monaten defekten Heizung müssen Mieter eines Mehrfamilienhauses an der Bismarckstraße jetzt bei Minusgraden bibbern. Der Hausverwalter Belvona reagiert nicht, kündigt aber eine Mieterhöhung plus Klage an.

13.12.2022, 20:18 Uhr

Im Juni hat die Belvona die Verwaltung für die Häuser an der Bismarckstraße 51b, 51c und 53a übernommen. RP-Foto: nop Foto: Norbert Prümen

Von Julia Hagenacker Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers