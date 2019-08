Belia-Residenz öffnet im November : Großes Interesse an Seniorenwohnungen

Info

Die Belia Seniorenresidenzen GmbH hat ihren Sitz in Winsen (Aller) in Niedersachsen. Das Unternehmen betreibt Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen, so zum Beispiel eine Seniorenresidenz am Hölderlinweg in Kamp-Lintfort.

Die neue Seniorenresidenz Kapellen liegt an der Bahnhofstraße 60, Moers-Kapellen.

www.belia.de