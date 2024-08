Lärm in Moers Von diesem Quellen geht die größte Belastung aus

Von Mittwoch, 7. August, bis Donnerstag, 5. September, haben alle Bürger noch einmal die Möglichkeit, sich am Entwurf des Lärmaktionsplanes zu beteiligen. Das ist online oder per Mail an die Stadtverwaltung möglich. Die Umgebungslärmrichtlinie der EU verpflichtet alle Länder, besonders laute Bereiche zu ermitteln. Moers muss seit 2012 demnach alle fünf Jahre eine Lärmkartierung für den Straßenverkehrs- sowie den Industrie- und Gewerbelärm durchführen.