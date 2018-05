Moers : Beatles Revival Band: RP verlost Tickets fürs Konzert

Moers Mit der Beatles Revival Band und ihrem Tribute an die legendären "Beatles" kommt am heutigen Freitag, 25. Mai, ab 20 Uhr ein Highlight in den Moerser Dschungel-Club. Mit mehr als 40 Jahren Bandgeschichte, mehr als 3000 Konzerten, mehr als 100 TV-Auftritten und über 25 Langspielplatten, Singles und CDs, die in Europa, Japan und den USA veröffentlicht wurden, hat die "Beatles Revival Band" ein Aushängeschild, das wohl besser kaum sein könnte. Die Fans dieser Musik können sich auf eine gewaltige und vor allem auch authentische Show freuen. Die RP Moers verlost drei mal zwei Eintrittskarten für das Konzert heute Abend im Dschungel-Club an der Viktoriastraße 35 in Scherpenberg.

Wer heute zwischen 11 und 11.15 Uhr in der Redaktion unter 02841 140633 anruft, kommt in die Verlosung.

