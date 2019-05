Workshop in Moers : Putze Katze – Beatboxen für Anfänger

MOERS Musik machen mit dem Mund. Wie das geht, zeigte Carlos Howard in einem Workshop der Moerser Musikschule. Eine Teilnehmerin reiste dafür sogar aus der Nähe von Gummersbach an.

Beatboxen ist in, nicht nur bei jungen Leuten. Doch ein ganzes Schlagzeug nur mit Lippen, Zunge, Nase, Rachen und Kehlkopf zu imitieren, ist nicht leicht und braucht eine fachkundige Anleitung. Die bot an diesem Samstag ein dreistündiger Beatbox-Workshop für Erwachsene mit dem überregional bekannten Beatboxer Carlos Howard an der Moerser Musikschule.

Dass der Kurs sich ausschließlich an Erwachsene richtete, hatte seinen Grund. „Meine Kurse werden ja hauptsächlich von Jugendlichen besucht. Wenn man dann da als einziger Älterer zwischensitzt, ist das nicht so schön. Aber wer sagt denn, dass Beatboxen nur was für junge Leute ist? Mein ältester Schüler ist 81“, begründete Carlos Howard das besondere Angebot. Leider wurde es nicht so angenommen, wie er sich das erhofft hatte. Mit gerade mal zwei Frauen war sein Beatbox-Workshop für Ältere am Samstag alles andere als überlaufen. „Schade“, meinte er ein wenig enttäuscht. Aber ich wollte das jetzt trotzdem machen.“ Das freute die beiden Teilnehmerinnen natürlich. Die 50-jährige Moerserin Ulrike Kuchejda fand es immer schon toll, was man beim Baetboxen mit seiner Stimme so alles machen kann: „Das wollte ich auch gerne können“, erklärte sie. Ihre Mitsttreiterin Simone Sorgalla war an diesem Samstag sogar extra für den Workshop aus der Nähe von Gummersbach angereist.