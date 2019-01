Genossenschaft setzt auf neuen Wohnraum : Bauverein investiert in Wohnanlagen

Moers Der Bauverein will mit einer sanierten und einer neu gebauten Wohnanlage den Moerser Wohnungsbestand erweitern. Wohnungssuchende erhalten neue Angebote.

Nun waren auch die Bäder in die Jahre gekommen. Mittels einer Strangsanierung konnten in dem siebengeschossigen Haus in einer Bauzeit von nur vier Monaten alle Bäder erneuert und so umgestaltet werden, dass auch Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen das Bad gut nutzen können. Eine begehbare Dusche, ein neuer Waschmaschinenanschluss, gesteuerte Lüftung und ein moderner Wandheizkörper tragen zum Wohlbefinden bei. Ansprechende Fliesen, modernisierte Elektrik und neue Wasserleitungen runden das Gesamtkonzept der Sanierung ab.