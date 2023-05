Dauerbaustelle im Moerser Süden Etappenziel bei Sanierung der Bahnhofstraße

In den kommenden Bauabschnitten soll die Bahnhofstraße dann wieder in beide Richtungen passierbar sein und der Verkehr mit einer Ampel an der Baustelle vorgeleitet werden. Wie die gesamte Maßnahme seien auch die jetzt anstehenden Schritte mit dem zuständigen Fachbereich der Stadt Moers, der Polizei, der Feuerwehr und auch den dort pendelnden Verkehrsbetrieben abgestimmt worden, teilt die Enni mit. Läuft alles nach Plan, will sie im Spätherbst auch hinter diesen Bauabschnitt einen Haken machen.