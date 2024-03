Bauarbeiten in Moers Enni erneuert Kanal in Asberg

Die Arbeiten beginnen in Höhe der Kurzen Straße und setzen sich dann bis zur Ruhrorter Straße in mehreren Phasen fort. Eingesetzt wird das sogenannte Schlauchliner-Verfahren. Dabei kommen die Monteure ohne große Tiefbauarbeiten aus. Voruntersuchungen hatten gezeigt, dass die Art der Schäden an den alten Kanälen in diesen Bereichen die grabenlose Arbeitsweise zulassen. „Das verkürzt die Bauzeit um Wochen und hilft die Einschränkungen in den Wohngebieten, wie hier in der teilweise engen Asberger Straße deutlich zu reduzieren“, sagte der Bauüberwacher Frank Vasen.