Bauprojekt in Moers : Spatenstich für ein Megaprojekt

Unternehmen Edeka Rhein-Ruhr ist einer der größten Arbeitgeber und Ausbilder in NRW. Zusammen mit den selbstständigen Kaufleuten sind in der Region rund 50.000 Menschen bei Edeka beschäftigt. Darunter sind mehr als 10.000 Mitarbeiter, die in der Verwaltung, der Logistik und den Regiemärkten, das heißt in den in Eigenregie und nicht von Kaufleuten geführten Märkten.

Ausdehnung Das Absatzgebiet erstreckt sich über ganz Nordrhein-Westfalen sowie angrenzende Gebiete in Rheinland-Pfalz und Niedersachsen.

Standort Derzeit sind Verwaltung und Lager noch an der A 40 an der Chemnitzer Straße untergebracht. Das Gebäude wurde 1972 gebaut. Damals hatten Edeka 170 Mitarbeiter am Standort, heute sind es circa 700.