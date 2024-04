Baumesse in Moers Der Energieberater ist ein Job mit Zukunft

Themen wie Energiewende, E-Mobilität, Einsparung von Energie und Umrüstung auf neue Heizsysteme sind in aller Munde und stellen Hausbesitzer vor viele Fragen. Verbraucherzentralen bieten entsprechende Dienste an, wie auch der Energiedienstleister Enni. „Der Begriff Energieberater ist an sich bislang nicht geschützt. Das heißt auch, es gibt keine einheitliche Regelung, wie beispielsweise bei Handwerksberufen, die bei der jeweiligen Innung mit einer Gesellenprüfung abschließt“, erläuterte Marcel Schmitz, Sachgebietsleiter Energienahe Dienste bei der Enni.