Baumaßnahmen in Moers Enni saniert Kanäle und Fahrbahn in Utfort

„Auch der bislang lose Fußgängerweg zur Keltenstraße bekommt dabei ein Pflaster“, sagt die zuständige Projektingenieurin Diane Schiffer. „Dabei erneuern wir gleichzeitig alle Hausanschlüsse und Regenwassereinläufe“. Erstmals bekommt die Straße zwischen der Friedenstraße und einem Grüngürtel im Rücken des alten Bergamts auch einen Gehweg. Die Arbeiten werden mehrere Monate dauern. „Arbeiten an in mehreren Metern Tiefe liegenden Kanälen bedeuten stets große Eingriffe in das Lebensumfeld“, sagt Schiffer. Auch in diesem Bauabschnitt komme es aber weitgehend nur im direkten Baufeld zu Behinderungen. „Bis Mitte 2024 kann sich das Viertel dann wieder sehen lassen und die Infrastruktur ist für zukünftige Generationen gerüstet.“