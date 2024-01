Bauern-Proteste im Kreis Wesel Polizei warnt vor massiven Verkehrsstörungen am Montag

Die Polizei im Kreis Wesel will am Montag mit viel Personal vor Ort sein. Die Sicherheit aller Versammlungsteilnehmer, aber auch die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer habe oberste Priorität, heißt es. Mit den Versammlungsleitern seien im Vorfeld einvernehmliche Kooperationsgespräche geführt worden. An die Versammlungsteilnehmern wird appelliert, Rettungswege zu gewährleisten. Straftaten würden konsequent verfolgt.