Bauarbeiten in Moers Wie die Kanalsanierung in Hülsdonk weitergeht

In den kommenden rund drei Jahren verlagert sich die Baumaßnahme in die Straße Am Schürmannshütt, wo am Montag, 15. Juli, der nächste große Bauabschnitt beginnt, teilte die Enni mit. Bis Mitte 2025 wird Enni zwischen dem Porsche-Zentrum und dem Unternehmen Perfecta in Höhe der Hausnummer 19 auf einer Strecke von rund 500 Metern zunächst den Schmutzwasserkanal austauschen und alle Hausanschlüsse erneuern.