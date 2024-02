Arbeiten in Moers-Rheinkamp Lineg baut zwei neue Grundwasserpumpanlagen

Die Lineg wird zwei Grundwasserpumpanlagen in Moers-Rheinkamp bauen. Wie die Genossenschaft mitteilt, sollen die beiden neuen Anlagen eine Altanlage an gleicher Stelle ersetzen. Sie dienen der Regulierung des Flurabstandes, das heißt zur Einhaltung einer bestimmten Höhe zwischen der Geländeoberkante und der Grundwasseroberfläche. Standort der Pumpanlagen ist die Kurt-Schumacher-Allee im Stadtteil Rheinkamp. Von dort aus wird das Wasser in den Moerskanal gepumpt. Die Einleitungsstelle befindet sich an der Straße An der Schneckull, dort wo sich Moerskanal und Moersbach treffen.