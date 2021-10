Nach tödlichem Unfall 2015 : Bau des Radwegs an der Holderberger Straße in Moers beginnt

Bau des Radwegs an der Holderberger Straße in Moers beginnt

Moers Knapp sieben Jahre nach einem tödlichen Unfall erhält die Landstraße zwischen Vennikel und Holderberg einen Radweg. So wird er verlaufen.

Dem Bauauftrag vorausgegangen war eine sechswöchige Ausschreibung. Vor der Ausschreibung mussten die letzten beiden Grundstückskäufe entlang der Holderberger Straße notariell besiegel werden. Die Stadt musste in den vergangenen Jahren mit den Eigentümern von insgesamt sechs Flurstücken einig werden, denen das Land an der Radweg-Trasse gehört. Das nahm Zeit in Anspruch.

Die Planung des Radwegs war nach einem tödlichen Unfall im Dezember 2014 in Gang gekommen. Eine 15 Jahre alte Radfahrerin war damals in Höhe des Lauersforter Waldwegs nach Einbruch der Dunkelheit von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert worden. Ein nachkommendes Auto überrollte das Mädchen. Der Fahrer des zweiten Wagens wurde später zu einer Geldstrafe verurteilt.

Nach dem Unfall sammelten Bürgerinitiativen weit mehr als 5000 Unterschriften für einen Radweg an der Holderberger Straße. Auch der Landtagsabgeordnete Ibrahim Yetim setzte sich damals für den Bau eines Bürgerradwegs entlang der Strecke ein. Vor fast sieben Jahre fand schließlich die Unterschriftenübergabe durch die Initiatoren Melanie Kovac und Ariane und Jörg Muhm-Kritzen an den damaligen NRW-Verkehrsminister Michael Groschek statt. „Ohne diesen Einsatz“, sagt Yetim heute, „wäre der Radweg nicht auf die Tagesordnung gekommen“.

Die Holderberger Straße ist eine Landesstraße (L9), deshalb musste sich die Stadt mit dem Landesbetrieb Straßen NRW auseinandersetzen. Zwar stand ein Radweg auch auf einer Prioritätenliste des Landes, aber auf einem unteren Rang, so dass der Zeitpunkt der Realisierung in weiter Ferne lag; von 14 Jahren war damals die Rede. Um das Verfahren zu beschleunigen, wurde in Moers zunächst an den Bau eines „Bürgerradwegs“ gedacht, für den Fördermittel in Aussicht gestellt wurden. Vom diesem Modell haben sich die Akteure inzwischen verabschiedet. Stattdessen plant und baut die Stadt komplett in eigener Regie. Die Kosten bekommt sie, wie gesagt, später über den Landesbetrieb Straßen erstattet.