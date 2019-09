Musik in Moers : Barocke Klangpracht erfüllt die Moerser Stadtkirche

Moers Das Ensemble Ondeggiando spielte Werke von Vivaldi, Albrechtsberger, Händel und Scarlatti. Sopranistin Evelyn Ziegler unterstützte das Ensemble.

Als „Barocke Klangpracht an der letzten Sommertankstelle“ war das Konzert am Sonntag in der evangelischen Stadtkirche Moers angekündigt. Dazu gab es als Titelmotiv von Plakat und Programmzettel ein Foto einer abgewrackten Tankzapfsäule irgendwo in der französischen Provinz. Nur: was sollte diese Werbebotschaft aussagen? Widerspruch, Desillusionierung, Provokation? Oder war sie handwerklich nur einfach verunglückt?