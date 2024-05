Bandjubiläum in Moers 25 Jahre Glam Bam – Vorverkauf für Jubiläumskonzert ist angelaufen

Die bekannte Glamrock-Band Glam Bam feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Am Freitag, 29. November, 19.30 Uhr, gibt es ein Jubiläumskonzert im Bollwerk 107 in Moers am Bahnhof. Der Kartenvorverkauf dafür ist angelaufen. In Moers kann man Tickets in der Barbara-Buchhandlung an der Burgstraße 10 in der Innenstadt bekommen.