Bandcontest am Niederrhein : Moonroxx mit ehrlicher und erdiger Rockmusik

Moonroxx, das sind (von links) Peter Vukovic, Marcel Lorek, André Fingernagel, Holger Schikofsky und Eddy Speicher.. Foto: Moonroxx

Moers Die Gruppe liebt das Adrenalin. Sie covert Rockklassiker und spielt eigene Kompositionen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Gottschlich

2016 stand die Band „Moonroxx“ vor dem Aus. Ihr Bassist starb bei einem Autounfall. „Das war ein Tiefschlag, ein Einschnitt in unser Leben“, erinnert sich Bandsprecher und Gitarrist Peter Vukovic (56), der in Moers auf dem Gymnasium Filder Benden sein Abitur ablegte und heute im Düsseldorfer Norden wohnt. „Wir haben überlegt, die Band aufzulösen.“ Doch die Band löste sich nicht auf. Sie suchte einen neuen Bassisten. Den fand sie in Eddy Speicher. „Ich ticke wie die anderen“, sagt der Bassist aus Hamminkeln. „Der erste Kontakt lief übers Internet.“

Die Band hatte sich Ende der 90er Jahre in der Kneipe „Fifty-Fifty“ gegründet, die 500 Meter vom Rockschuppen „Old Daddy“ in Duisburg-Mitte lag. „Damals hat sich in Duisburg-Mitte rund um den Dellplatz eine Musikszene etabliert“, blickt Gitarrist André Fingernagel aus Dinslaken zurück. „Wir haben von Anfang an Rockmusik gespielt.“

Info Und so geht es jetzt weiter Wettbewerb Gewinnen können Bands, die rund eine Stunde Programm in petto haben – mit Covern oder eigenen Songs. Aus allen Bewerbern wurde eine Vorauswahl getroffen, diese Bands werden in der RP-Printausgabe und auf RP-Online porträtiert. Voting Danach startet ein Online-Publikumsvoting, bei dem eine Woche lange Fans für ihre Lieblingsmusiker abstimmen können. Die besten fünf kommen weiter und werden von einer Fachjury beurteilt, die dann die drei Sieger kürt.

Jury In der Jury sitzen Adam Ruta, RP-Redakteur und Musiker Uwe Plien, Pierre Disko und Herbert Hornung (Enni).

Allerdings war es Rockmusik ohne Gesang. Dieser kam erst 2009 dazu, als Holger Schikofsky zu Moonroxx stieß. „Wir machen handgemachten Rock, ehrliche und erdige Musik – mit Röhrenverstärker, ohne Schnick-Schnack“, beschreibt der Sänger aus Duisburg die Richtung, der die Setliste, die Reihenfolge der Songs, schon einmal handschriftlich festhält.

Die Band covert Rockstücke aus den 60er, 70er und 80er Jahren, zum Beispiel „Gimme Shelter“ von den Rolling Stones, „Ain‘t Much Different“ von Lynyrd Skynyrd, „Saturday Night“ von Herman Brood, „I Can’t Stand“ von der Blues Mobile Band, „Dark Night“ von Blasters „Love Machine“ von Supermax oder „Faith Healer“ von Alex Harvey. Dazu spielt sie eigene Stücke, zum Beispiel „Eric“ oder „No Chain“.