Bahnhof in Moers : Aufzugeinbau verzögert sich – Diebe stehlen wichtiges Spezialteil

Moers Mitte Juli haben die Einbauarbeiten für die Personenaufzüge begonnen – Jahre später als geplant. Jetzt wurde Baumaterial im Wert von rund 5500 Euro von der Baustelle entwendet – mit Folgen.

Vor einem Monat sah alles nach einem doch noch guten Ende für eine scheinbar unendliche Geschichte aus: Der Moerser Bahnhof sollte endlich barrierefrei werden. Mitte Juli hatten die Einbauarbeiten für die Personenaufzüge begonnen – zwar Jahre später als geplant, am Ende aber doch früher als gedacht. Im dritten Quartal sollten die Lifte in Betrieb gehen. Doch daraus wird nichts. Wie die Bahn am Dienstag mitteilte, hat sich in der vergangenen Woche am Moerser Bahnhof ein Diebstahl ereignet, der direkte Auswirkungen auf die Inbetriebnahme der Aufzüge hat. Die Diebe hätten Material im Wert von rund 5500 Euro entwendet, heißt es. Darunter: ein wichtiges Spezialteil mit längerer Lieferzeit. Das habe zur Folge, dass sich die Inbetriebnahme der Aufzüge vom bisher angedachten dritten in das vierte Quartal 2020 verschiebt. Die Bahn hat den Diebstahl zur Anzeige gebracht und entschuldigt sich bei den Fahrgästen.