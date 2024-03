Bäder in Moers nd Neukirchen-Vluyn So sind die Öffnungszeiten während er Osterferien

Das Aktivbad Solimare wird Enni in den Ferien gegenüber der Schulzeit an sechs zusätzlichen Tagen für Badegäste öffnen. Die Anlage im Moerser Freizeitzentrum Solimare ist an fast allen Ferientagen jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet, bleibt nur am Karfreitag und am Ostermontag geschlossen. Das Frühschwimman-gebot gibt es in der Ferienzeit in Moers dagegen nur im ESP, werktags immer von 6.30 Uhr bis 8 Uhr. Das Hallenbad öffnet im Moerser Norden dann zudem jeweils von 17 bis 21.30 Uhr, am Ostersamstag- und -sonntag von 10 bis 17 Uhr. Auch dort bleibt die Anlage am Karfreitag und am Ostermontag geschlossen.