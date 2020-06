Bäckerei Büsch : „Unverpackt“ kommt bei den Kunden an

Kamp-Lintfort Die Bäckerei Büsch mit Sitz in Kamp-Lintfort hatte im Zuge der Umweltdiskussion eine eigenständige „Unverpackt“-Aktion ins Leben gerufern. Mit der Resonanz ist das Unternehmen sehr zufrieden.

Die Bäckerei Büsch, die ihre Zentrale auf Rossenray in Kamp-Lintfort hat, hatte Anfang Februar den „Unverpackt-Tag“ ins Leben gerufen. „Vor Corona war die Nachhaltigkeit ein großes Thema, Fridays for Future war in aller Munde. Und jeder Mensch hat seinen Einfluß auf das Unmweltverhalten“, sagt Marketingleiterin Annett Swoboda An diesem Tag konnte jeder Kunde in jeder Filliale alle Produkte des Unternehmens „unverpackt“ einkaufen, seine eigene Verpackung dafür mitbringen. Und wer seinen eigenen Kaffee- oder Mehrwegbecher mitbrachte, konnte einen „Coffee-to-go“ umsonst genießen. „Stand der Becher auf der Theke, dann befüllte das Team mit Kännchen die Tasse.“