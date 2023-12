Autorennen und Mord in Moers „In einem Strafverfahren geht es immer um viel“

Rechtsanwalt Christian Stieg ist an beiden großen Strafprozessen beteiligt, die die Moerser in diesem Jahr bewegt haben. In einem Fall vertritt er die Opfer als Nebenkläger, im anderen ist er Verteidiger.

27.12.2023 , 17:30 Uhr

Noch immer nicht abgeschlossen: Der Prozess um ein tödliches Autorennen auf der Bismarckstraße in Meerbeck. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Von Julia Hagenacker Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers