Autohaus in Moers Warum es bei Lauff bald kein Kia mehr gibt

Alle Kia-Mitarbeiter sollen nach Angabe des Moerser Autohändlers weiter an einem der beiden Lauff-Standorte in Moers oder Geldern beschäftigt werden. Im Juli 2013 hatte das Unternehmen den Kia-Vertrieb in Geldern gestartet. Zwei Jahre später eröffnete es an in Moers einen neuen Kia-Showroom.