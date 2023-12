Hoher Sachschaden in Moers-Repelen Autofahrer flüchtet nach Unfall

Die Polizei ist auf der Suche nach einem Autofahrer, der nach einem Unfall in Repelen geflüchtet ist. An einem am Rand der Jungbornstraße geparkten schwarzen Opel Meriva entstand dabei erheblicher Sachschaden an der linken hinteren Fahrzeugseite. An der Unfallstelle lagen verschiedene Teile des geflüchteten Fahrzeugs. Der Unfall ereignete sich irgendwann zwischen Mittwoch (29. November) 18 Uhr und Donnerstag (30. November), acht Uhr. Ein Zeuge gab an, dass er am frühen Donnerstagmorgen (gegen fünf Uhr) Geräusche aus dem Bereich der Straße wahrgenommen habe. Das ermittelnde Verkehrskommissariat bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort, Telefon 02842 934-0 zu melden.