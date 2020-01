Blaulicht : Moerser verursacht Unfall in Bergkamen

Bergkamen/Moers Verkehrsunfall fordert vier Verletzte.

(RP) Ein 35-jähriger Mann aus Moers fuhr am Freitag um 20.10 Uhr mit seinem Renault die Industriestraße in Bergkamen. An einer Zufahrt ordnete er sich auf dem Linksabbiegerfahrstreifen ein, stellte jedoch fest, dass er offensichtlich falsch fährt. Er lenkte seinen Wagen zurück auf die Geradeausspur, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Dabei stieß der hinter ihm fahrende Skoda eines 36-Jährigen aus Bergkamen mit seiner Front gegen die rechte Fahrzeugseite. Durch den Zusammenprall wurden der 36-jährige Bergkamener und sein 42-jähriger Beifahrer sowie eine 21-Jährige aus Moers und eine Achtjährige aus Halver verletzt, die sich als Beifahrerinnen im Renault befanden. Alle vier wurden in Krankenhäuser gebracht. Sachschaden: 12.000 Euro.