Autobahnausbau in Moers : Bürger wollen A57 wieder tieferlegen

Moers Beim Ausbau haben die Anwohner noch ein Wort mitzureden: In Moers diskutierten sie mit Straßen NRW über die Pläne.

Burkhard Lenzen-Klöhn wohnt 30 Meter von der A57 entfernt. Spätestens in vier Jahren soll dort der erste Spatenstich gesetzt werden: Die Autobahn wird auf sechs Spuren ausgebaut, damit sich der Verkehr weniger staut. Doch Lenzen-Klöhn und seine Nachbarn sind in Sorge: Sie fürchten den Lärm und wollen auch nicht, dass die Landschaft unter den Baumaßnahmen leidet.

Deshalb besuchen sie und 150 weitere Interessierte am Mittwoch eine Veranstaltung im Hotel Van der Valk, die der Landesbetrieb Straßen NRW organisiert hat. Dort sollen die betroffenen Bürger über das Bauvorhaben informiert werden. Und: Sie dürfen Einwände erheben, mitdiskutieren. „Bürgertermine wie dieser wurden vor vier Jahren gesetzlich vorgeschrieben, weil es bei Stuttgart 21 so viel Ärger gegeben hat“, sagt Dirk Heidemann, Projektleiter und Moderator des Abends. Straßen NRW wolle eine offene Kommunikation schaffen – es reiche nicht, Baupläne im Internet zu veröffentlichen. Das weiß Lenzen-Klöhn zu schätzen: „Ich fühle mich ernst genommen.“

Eine Bürgerin erkundigt sich nach der Qualität der neuen Lärmschutzwände: „Sind die wieder so glatt und niedrig und nutzen nichts? Das wäre nämlich schlecht“, sagt sie. Sachbearbeiter Dietmar Mädel gibt Entwarnung: Die Wände würden deutlich höher – sieben Meter – und der Schall werde so minimiert, dass nicht mehr viel davon zu hören sei. Außerdem werde Asphalt verbaut, der die Lärmbelastung noch einmal um drei Dezibel senke. Nur Flüsterasphalt würde noch einmal eine deutliche Verbesserung bringen – insgesamt fünf Dezibel – doch der sei laut Bund nur dann notwendig, wenn der Lärmschutz anders nicht einhaltbar sei. Außerdem ist er teurer, aufwendig in der Pflege und müsse voraussichtlich alle acht bis zehn Jahre erneuert werden. Mädel verspricht, dass Ingenieure zu allen Anwohnern kommen werden, die von der Lautstärke der A57 besonders betroffen sind. Vor Ort überlegen sie dann, welche Maßnahmen am besten schützen.