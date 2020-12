Auszeichnung in Moers : Literaturpreis für drei junge Autorinnen

Moers Zum 23. Mal haben die Moerser Gesellschaft, die Volksbank Niederrhein und die Rheinische Post den Moerser Literaturpreis vergeben. Das Thema: Im Rückblick.

Alles ist anders in 2020: das geplante neue Konzept, bei dem das Publikum über die Gewinnertexte entscheiden sollte, konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht umgesetzt werden. Schon frühzeitig haben sich die Moerser Gesellschaft, die Volksbank und die RP entschieden, dass eine Preisverleihung wie in den letzten Jahren in einem großen feierlichen Rahmen nicht stattfinden kann. So hat wie in den Jahren zuvor die sechsköpfige Jury die Gewinnertexte aus den zahlreichen Einsendungen ausgewählt. Natürlich hoffen alle, dass im nächsten Jahr das neue Konzept mit Wahl durchs Publikum, umgesetzt werden kann.