Auswertung von Online-Supermarkt Wie sich das Einkaufsverhalten der Moerser verändert hat

Laut Picnic haben im vergangenen Jahr vegane Fleischalternativen ein Plus von 24 Prozent, Gemüse ein Plus von 2,3 Prozent und Fertigprodukte ein Plus von 8,1 verzeichnen können. Andere Produktkategorien wie Alkohol, Fleisch und Süßigkeiten verzeichneten einen Rückgang: Alkohol um 11,6 Prozent und Fleisch um 4,3 Prozent. Auch die Nachfrage nach Süßigkeiten sank 2022 um 2,8 Prozent.