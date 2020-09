Ausstellung in Moers : Kleinkunst, die zum Nahetreten reizt

Ausstellung in Moers

Axel Markens in der Ausstellung. Seine Motive setzen sich aus Mikroformen zusammen, die sich beim Zuschauer erst erschließen, wenn er näher herantritt. Foto: Norbert Prümen

Moers Das Museum für barrierefreie Kunst M22 zeigt kleinformatige Arbeiten des Moersers Axel Markens.

„Ich male und zeichne eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Das kleine Format habe ich allerdings erst mit ungefähr 16 Jahren für mich entdeckt“, sagte der 63-jährige ehemalige Pressesprecher eines großen Chemiewerkes bei der Ausstellungseröffnung, die mit ihren rund 30 Gästen wegen der Corona-Schutzbestimmungen draußen vor dem Eingang des Museums stattfand. „Ich freue mich sehr, dass wir trotz Corona diese außergewöhnlichen Arbeiten hier bei uns ausstellen können“, freute sich der Geschäftsführer des Museums, Wolf-Dieter Plaßmann, in seiner Begrüßungsansprache. „Normalerweise ist es besser, ein wenig Abstand zu haben, wenn man ein Bild ganzheitlich erfassen möchte, in diesem Fall muss man jedoch ganz nah herantreten“.

Das stimmte. Was auf den ersten Blick wie ein einheitlich buntes, filigranes Ornament aussah, entpuppte sich bei näheren Hinsehen oft als aus bis zu fünf über einander geklebten Einzelornamenten. In einigen Bildern hatte der Künstler außerdem die federartigen rötlichen Blätter des Feuerahorns, und in einem sogar einen getrockneten Frosch als Gestaltungselement verwendet.