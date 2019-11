Geschichte in Moers : Vom Reichsbäcker und Einheitsknödeln

„Darüber lacht die Republik“: Michael Braun, Lisa Merschformann, Diana Finkele und Bujar Shala (v.l.n.r.) eröffneten die Ausstellung. Foto: Norbert Prümen (nop)

Das Grafschafter Museum zeigt seit Donnerstag die Wanderausstellung „Darüber lacht die Republik – Friedrich Ebert und seine Reichskanzler in der Karikatur“. Sie erweitert die aktuelle Sonderausstellung „Wählen und Wühlen“.

Von Anja Katzke

Es ist ein Foto, das Geschichte gemacht hat, aufgenommen am 16. Juli 1919 im Ostseebad Haffkrug: Es zeigt Friedrich Ebert in einer Gruppe von Politikern – in Badehosen. Als er wenige Wochen später auf die neue Reichsverfassung vereidigt wird, bringt die „Berliner Illustrierte Zeitung“ das Bade-Bild auf ihrer Titelseite. Die Karikaturisten stürzen sich auf das Motiv und nutzen es für ihre satirische Kritik an der noch jungen Weimarer Republik. Es wird in den verschiedensten Varianten immer wieder neu aufgelegt. Überhaupt stand der Sozialdemokrat und erste Reichspräsident im Fokus der Zeichner der Zeit: Ob als Chefkoch von „Einheitsknödeln“ oder als Reichsbäcker, dem es erst nach mehreren vergeblichen Versuchen gelingt, einen neuen „Pfefferkuchenmann“, sprich Reichskanzler, zu backen. Diese und viele andere mal lustige, mal bitterböse Karikaturen zeigt die Wanderausstellung „Darüber lacht die Republik – Friedrich Ebert und seine Reichskanzler in der Karikatur“. Seit Donnerstag macht sie Station im Grafschafter Museum in Moers.

Die von der „Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte“ konzipierte Karikaturen-Ausstellung ist zum ersten Mal in Nordrhein-Westfalen zu sehen. Die Stiftung, 1986 durch Bundesgesetz eingerichtet, hat die Aufgabe, das Andenken an das Wirken des ersten deutschen Reichspräsidenten zu wahren und einen Beitrag zum Verständnis der deutschen Geschichte zu leisten. In Moers erweitert die Ausstellung mit den Karikaturen die aktuelle Sonderausstellung „Wählen & Wühlen. Frauen und Demokratiebewegung am Niederrhein vor 100 Jahren“. Während hier die Frauen im Mittelpunkt stehen, konzentriert sich der Beitrag der Stiftung auf Reichspräsident Friedrich Ebert und die jeweils amtierenden Reichskanzler. Es wird eine Auswahl von rund 70 Zeichnungen präsentiert, die Ebert und jene Kanzler ins Visier nehmen, die er zu seinen Lebzeiten ernannt hatte.

Info Öffentliche Führungen durch die Ausstellung Ausstellung „Darüber lacht die Republik – Friedrich Ebert und seine Reichskanzler in der Karikatur“ ist bis zum 23. Februar 2020 im Grafschafter Museum im Moerser Schloss zu sehen.

Führungen Öffentliche Führungen sind am 9. und 23. Januar sowie am 7. Februar.