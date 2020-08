Ausstellung in Moers : Peschkenhaus zeigt Werke von Günter Grass

MOers Für die nächsten drei Monate sind knapp einhundert grafische und bildhauerische Arbeiten, aber auch Aquarelle erstmals im Moerser Kunstverein zu sehen.

Am Samstag eröffneten Monika Jaklic vom Kunstvereinsvorstand, Hilke Ohsoling, Geschäftsführerin der Lübecker Günter und Ute Grass-Stiftung und Jörg-Philipp Thomsa, Direktor des ebenfalls in Lübeck heimischen Günter-Grass-Hauses die Ausstellung in einem coronabedingten kleinen Kreis auf dem Dachboden des Peschkenhauses. Die Ausstellung selber ist dort und in fünf weiteren Räumen zu sehen und nach verschiedenen thematischen Schwerpunkten sortiert.

Ausstellung Die Ausstellung mit grafischen und plastischen Arbeiten des 1927 in Danzig geborenen und 2015 in Lübeck verstorbenen Literatur-Nobel-Preisträgers und Grafikers Günter Grass ist vom 9. August bis 7. November jeweils dienstags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr im Moerser Kunstverein Peschkenhaus an der Meerstraße 1 zu sehen.

So handelt es sich bei den 31 auf dem Dachboden ausgestellten Arbeiten um eine Auswahl von Lithografien zum zweihundertsten Geburtstag des dänischen Märchenerzählers Hans Christian Andersen, wobei dessen weniger bekannten, so genannten „schrägen Märchen“ im Mittelpunkt stehen.

„Günter Grass hatte in Dänemark eine alte Hirtenkate, und ist dort bis heute noch sehr beliebt“, erklärte Thomsa dazu. Die Räume drei bis fünf in der ersten Etage beherbergen neben weiteren Steindrucken auch zahlreiche Lithografien mit Pflanzen- und Tierdarstellungen, darunter ein Stillleben mit seiner geliebten Tabakpfeife zwischen Fichtenzapfen und eine unter dem Titel „worüber ich schreibe“ mit schriftlichen Bemerkungen ergänzte Zeichnung von einem Butt, der seinem 1977 herausgegebenen Roman „Der Butt“ den Namen gab.

Auch andere der in der Ausstellung gezeigten Zeichnungen wurden von Günter Grass mit Schrift versehen, was dazu passt, dass er sich selber bei vielen Gelegenheiten gerne als „Zeichner und Schreiber“ vorgestellt hat. Einer der beiden unteren Räume des Peschkenhauses widmet sich mit zahlreichen Radierungen, dann fast ausschließlich seinem 1963 erschienenen dritten Danziger Trilogie-Band „Hundejahre“. All die bisher beschriebenen Exponate sind schwarz-weiß und in Grautönen gehalten. Im ersten ebenerdigen Raum, gleich rechts neben der Eingangstür, gibt es in der Ausstellung jedoch auch einige größere, farbige Aquarelle. Meist wieder Stillleben oder Bäume, aber auch ein sehr gelungenes Porträt des Künstlers selber.