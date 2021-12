Ausbildung zum Lokführer in Moers : Traumberuf für Ruhige und Weitblickende

Moers Personen, die Durchhaltevermögen und Selbstdisziplin haben, können den Weiterbildungskurs um Lokführer bestehen, der dreimal im Jahr von der Niag Bildung angeboten wird. Anschließend haben sie einen sicheren Arbeitsplatz.

„Am Anfang war es nicht mein Traumberuf, jetzt schon“, sagt Anthony Portzig. Seit Mitte November ist er Lokführer bei der Niag in Moers. Er sitzt in einer DE 18, einer dieselelektrischen Lokomotive, um beispielsweise bis zu 400 Meter lange Güterzüge, die mit Kohle beladen sind, vom Rheinhafen in Rheinberg-Orsoy nach Wanne-Eickel oder Gelsenkirchen zu ziehen. „Man hat viel Verantwortung“, sagt der 35 Jahre alte Duisburger. „Man darf nie den Respekt vor den Lokomotiven und den Kräften verlieren. Güterzüge, die in Deutschland bis zu 740 Meter lang sein dürfen, wiegen bis zu 4500 Tonnen. Sie haben einen Regelbremsweg von 1000 bis 1300 Metern, je nach Geschwindigkeit. Lokführer haben hohen Respekt vor anderen Lokführer. So herrscht ein sehr gutes Betriebsklima.“