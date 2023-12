In Moers und Umgebung Die fleißigen Helfer hinter der Wunschbaumaktion

Vier Städte, 18 Standorte, 2100 Kinderwünsche: Das ist schon ein Pfund und klingt nach einer ausgefeilten Organisation. Ist es auch. Berge von Geschenken stapeln sich in diesen Tagen nach der Rückgabefrist in den Räumlichkeiten der Jugendämter. Vor allem in Moers, das in diesem Jahr noch zwei weitere Standorte hinzugewonnen hat, wissen sie, was Logistik ist.