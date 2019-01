Moerser Britin will keinen Brexit: „Ich will weiter Teil der EU sein“

Martina Dickmann wurde in London geboren und lebt in Moers. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Martina Dickmann ist gebürtige Britin und lebt seit vielen Jahren mit ihrer Familie in Moers. Aufgrund des bevorstehenden Brexits hat sie die doppelte Staatsbürgerschaft beantragt.

An dem Referendum beteiligen durfte sich Martina Dickmann nicht. „Obwohl ich ja trotzdem davon betroffen bin. Aber ich lebte schon zu lange außerhalb Englands“, erzählt sie. Hätte sie abstimmen dürfen, dann für den Verbleib in der EU. „Dass Großbritannien aus der EU austreten will, finde ich sehr schade. Vor allem für das Wir-Gefühl, gerade jetzt, wo es in so vielen Ländern nationalistische Strömungen gibt“, sagt sie. „Sauer bin ich nicht, aber traurig.“