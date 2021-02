Aus dem Tierheim in Moers : Hund Sherlock sucht ein neues Zuhause

Moers Seine bisherigen Besitzer konnten ihm nicht mehr gerecht werden. Die Ankunft eines Babys und zeitgleich ein pubertierender Hund sind eine große Herausforderung.

„Leider sind durch die Gesamtsituation auch viele Lernerfahrungen für Sherlock auf der Strecke geblieben“, sagt Gisela Großmann vom Tierheim. So muss der junge Hund zum Beispiel erst noch lernen, dass alleine bleiben nicht verlassen werden bedeutet. „Sherlock zeigt sich zunächst sehr zurückhaltend, fasst dann jedoch schnell erstes Vertrauen und wird sehr anhänglich“, sagt Großmann. „Er braucht ein Zuhause, in dem er durch klare Strukturen an Sicherheit gewinnen kann. Bei Hundebegegnungen zeigt er sich im Tierheim bisher neutral bis freundlich. Kinder sind für ihn kein Problem – jedoch muss man sich eben bewusst machen, dass er einiges an Training und damit Zeit einfordert.“