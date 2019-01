Gastronomie in Moers: Aus Altstadt-Kneipe wird Cocktail-Bar

Moers Das ehemalige Monokel galt bei vielen als Kult. Erhan Arslan hat das Lokal übernommen, umgebaut und als „Slix“ neu eröffnet.

Es war einmal. Fast ein Jahr lang war das Lokal geschlossen, bevor Arslan das Slix eröffnet hat. „Ganz spontan“ habe er sich für den Schritt in die Selbstständigkeit entschieden, sagt der gelernte Restaurantfachmann, der aus Kamp-Lintfort stammt und unter anderem im Moerser „Mulino“ und Kamp-Lintforter „Villa Vigna“ beschäftigt war. „Zuletzt war ich Schichtleiter im Extrablatt.“ Dass viel Arbeit nötig sein würde, um das Lokal nach seinen Vorstellungen umzugestalten, war ihm klar. Und Geld. Von der Summe, die Arslan investiert hat, hätte er sich auch ein Auto der unteren Mittelklasse kaufen können. „Ich hab alles zusammen mit einem Freund selbst gemacht. Zweieinhalb Monate lang haben wir 15, 16 Stunden durchgepowert.“ Was vom Monokel übrigblieb, ist der Fußboden, den Arslan aber ergänzen musste, weil er die alte Theke abgerissen und die neue nach hinten versetzt hat. „Ich bin weite Wege gefahren, um dieselben Bodenplatten zu finden.“ Ehemalige Monokel-Gäste werden auch die Bilder von Whisky- und anderen Spirituosen-Flaschen wiedererkennen, die eine Wand im Slix zieren. „Die waren früher in Holzpaneele eingelassen. Das ist 90er-Jahre-Stil, auf Holz, sowas macht heute keiner mehr.“ Und der Name Slix? „Der war schon immer in meinem Kopf. Slicks sind ja abgefahrene Reifen. Das wird auch mein Motto: Einfach abgefahren.“ Den Schriftzug will Arslan an den Fensterscheiben seines Lokals anbringen.