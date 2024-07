Klassentreffen in Moers Schüler sehen sich nach 50 Jahren wieder

Im Laufe des Nachmittags und Abends hätten sich immer wieder neue Gruppen zu Gesprächen zusammen gefunden. Bei einer Power-Point-Präsentation seien mithilfe alter Fotos viele Erinnerungen wachgerufen worden. Über so manche Erlebnisse in der Schule und bei den Klassenfahrten sei herzlich gelacht worden. Die Gruppe habe der verstorbenen Schüler und Lehrer gedacht. In ihren Gedanken seien sie auch bei den Mitschülern gewesen, die aktuell schwere gesundheitliche Phasen durchleben müssten. Fazit des Klassentreffens war: „Alle fühlten sich wohl und waren von der Atmosphäre und den positiven Strömungen so angetan, dass keiner nach Hause gehen wollte. Wir haben beschlossen, dass diese Form des Zusammenseins jährlich durchgeführt wird. Wir würden uns freuen, weitere Ehemalige zu finden.“