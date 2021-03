Am St.-Josef-Krankenhaus in Moers : Aufbau des Impfstandorts kommt voran

Krankenhaus-Geschäftsführer Ralf Nennhaus (v.l.), Apotheker Simon Krivec, Standortleiter Sinan Aydin und Landrat Ingo Brohl beim Vor-Ort-Termin am St.-Josef-Krankenhaus. Foto: Kreis Wesel

Moers Die Zelte auf dem Parkplatz des St.-Josef-Krankenhauses sind bereits aufgebaut. Derzeit laufen die Planungen für den Innenausbau. Der Betrieb soll im April starten.

Der Aufbau des Impfstandorts Moers am St.-Josef-Krankenhaus geht voran und liegt im Zeitplan. Das hat der Kreis Wesel am Freitag mitgeteilt. Bei einem gemeinsamen Termin vor Ort nahmen Landrat Ingo Brohl, Krankenhaus-Geschäftsführer Ralf Nennhaus, Impfstandort-Leiter Sinan Aydin und der Moerser Apotheker Simon Krivec den Stand der Arbeiten in Augenschein.

Die Zelte auf dem Parkplatz des Krankenhauses sind bereits aufgebaut. Die erforderliche Begehung mit Vertretern der Bauordnung, des Zeltbauers und Standortleiter Sinan Aydin fand am Mittwoch vergangener Woche statt. Dabei, heißt es, sei unter anderem die Planung des Innenausbaus finalisiert worden.

Der Innenausbau startet am Montag, 22. März. Landrat Ingo Brohl ist zufreiden: „Das ist eine tolle Teamleistung“, sagt er. „Daher bedanke ich mich auch ganz herzlich bei allen Beteiligten für ihren engagierten, professionellen und flexiblen Einsatz. Vor allem die beteiligten Mitarbeitenden der Stadt Moers und des St.-Josef-Krankenhauses – und hier insbesondere die Kollegen von der Haustechnik – unterstützen den Kreis Wesel umfangreich und unkompliziert.“

Auch weil alle Partner an diesem Impfstandort ihre Kompetenzen unbürokratisch einbrächten, könne der Kreis Wesel diese Impfstelle so zeitnah realisieren, so der Landrat weiter. Der Impfstandort auf dem Parkplatz des St.-Josef-Krankenhauses soll im April betriebsbereit sein. Noch können allerdings keine Termine gebucht werden. Dafür will die zuständige Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein die entsprechenden Voraussetzungen so schnell wie möglich schaffen. Buchungen sollen online oder über eine Telefon-Hotline möglich sein. Verimpft werden soll am Impfstandort „St. Josef“ in erster Linie das Vakzin von Biontech/Pfizer.