Auf zentralem Gelände : Neuer Wohn- und Gesundheitscampus für Moers?

Moers CDU und Grüne im Kreis haben konkrete Pläne für die freiwerdende Fläche des Mercator-Berufskollegs. Die Nähe zum St.-Josef-Krankenhaus und zum Zentrum werden als Standortvorteile gesehen.

Es ist das größten Bauprojekt der Kreisgeschichte: Für den Berufskolleg-Campus, der derzeit an der Repelener Straße entsteht, investiert der Kreis Wesel rund 100 Millionen Euro. Wie berichtet, sollen auf dem Gelände an der Repelener Straße neben dem Berufskolleg für Technik auch das Mercator-Berufskolleg, das Hermann-Gmeiner-Berufskolleg und das Fachseminar für Altenpflege des Kreises Wesel beherbergt werden. Unklar ist bislang, was dann aus der heutigen Fläche des Mercator-Berufskollegs wird. CDU und Grüne im Kreis können sich vorstellen, an dieser Stelle – in unmittelbarer Nähe zum St.-Josef-Krankenhaus – einen Wohn- und Gesundheitscampus zu entwickeln. Einen entsprechenden Antrag haben die Fraktionen für die Sitzungen von Kreisausschuss und Kreistag am 5. und 12. Dezember gestellt.

„Die demografische Entwicklung in Deutschland und damit auch im Kreis Wesel, der medizinisch-technische Fortschritt und das wachsende Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung führen zu einer zusätzlichen Nachfrage an professionellen Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit, Pflege und Betreuung“, schreiben CDU und Grüne. Und weiter: Was den Wohnungsmarkt betreffe, fielen bundesweit immer mehr Wohnungen aus der Sozialbindung. Im Gegensatz dazu sei der Bedarf an gefördertem Wohnraum unverändert hoch. Beide Themenfelder zu bedienen, liege im Interesse der Kreispolitik. Mit der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH stehe ferner eine kompetente Gesellschaft zur Verfügung, um die Fläche mit Blick auf die zuvor skizzierten Ziele zu entwickeln. Es empfehle sich, diese ebenso wie die Stadt Moers als Planungs- und Bauaufsichtsbehörde wie auch die benachbarte St.-Josef-Krankenhaus GmbH in die Gespräche einzubeziehen.