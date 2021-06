Ausbildung auf dem Gelände der Lineg : Helfer trainieren in Moers Hochwasser-Szenario

Probe für den Ernstfall: Am dritten Tag des Hochwasserlehrgangs bei der Lineg wurden Sandsäcke geschleppt und positioniert. Foto: Norbert Prümen

MOERS Seit 2003 bietet die „Akademie Hochwasser“ Feuerwehren, Behörden, Polizei, Bundeswehr und Hilfswerken ein umfassendes theoretisches und praktisches Trainingsprogramm an. Worum es bei der Ausbildung, die erstmals in Moers stattfand, geht.

Von Jutta Langhoff

Weihnachten 1993: Der Pegel Ruhrort lag in der Spitze bei 11,42 Metern. Normal sind Werte zwischen vier und fünf Metern. Das Weihnachtshochwasser dauerte bis in den Januar 1994. Gut ein Jahr später folgte das Frühjahrshochwasser 1995. Die Wasserstände waren damals rund 25 Zentimeter höher als im Jahr zuvor.

Hochwasser, Sturzfluten und Starkregen sind keine neuen Wetterphänomene, scheinen in der letzten Zeit aber immer häufiger zu werden. Die Frage ist: Wie wahrscheinlich ist eine Überflutung in der Region. Und noch viel wichtiger: Was wird alles getan, damit es dazu nicht kommt. Seit 2003 bietet die in Wiesbaden beheimatete „Akademie Hochwasser“ den Helfern von Feuerwehren, Behörden, Polizei und Bundeswehr sowie technischen und medizinischen Hilfswerken ein umfassendes theoretisches und praktisches Ausbildungsprogramm an. Im Juni fand eine solche Ausbildung erstmals mit insgesamt 21 Teilnehmern auf dem Gelände der „Linksniederrheinischen Entwässerungs-Genossenschaft (Lineg) an der Pattbergbergstraße zwischen Moers und Kamp-Lintfort statt.

„Wir praktizieren intern schon länger ähnliche Übungen vor Ort“, berichtete Ralf Kempken, zuständiger Hochwasserexperte der Lineg am dritten und letzten Seminartag der „Akademie Hochwasser“ in Moers. „Aber nicht so übergreifend. Er und sein Fachkollege, der Hochwassermeister Teodoro Transmontana hatten bereits im Oktober 2019 mit zwei weiteren Lineg-Mitarbeitern zusammen an einem Seminar der Hochwasser-Akademie teilgenommen und waren davon begeistert. „Das ist auch für unsere Region eine gute Sache“, fanden sie.

Damals standen neben einem umfangreichen theoretischen Unterricht über die rechtlichen Deich- und Objektschutzgrundlagen, Klima, Wetter und Niederschlag, sowie der wissenschaftlichen Auswertung vergangener Maßnahmen auch praktische Übungen wie die richtige Füllung und Platzierung von Sandsäcken und der Aufbau von neuen mobilen Schutzsystemen auf dem Programm.