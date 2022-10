Auf der Augustastraße in Moers : Busfahrer mit Laserpointer geblendet

Auf der Augustastraße in Moers

Verkehrskommissariat in Kamp-Lintfort sucht weitere Zeugen. Foto: Fabian Strauch/dpa Foto: dpa/Fabian Strauch

Der Bus der Linie SB80 war mit fünf bis zehn Fahrgästen besetzt. Polizeibeamte konnten die mutmaßlichen Täter stellen. Was sie jetzt erwartet.

Am frühen Freitagabend, kurz vor 20 Uhr, haben Jugendliche vorbeifahrende Fahrzeuge auf der Augustastraße geblendet. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein Busfahrer der Linie SB80, der von Uerdingen in Richtung Moers unterwegs war, vom dem Licht so stark irritiert, dass er seinen mit fünf bis zehn Fahrgästen besetzten Bus bis zum Stillstand abbremsen musste.