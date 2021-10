Auf dem Moerser Weihnachtsmarkt : Fünfmal Kasper & Co.

Fünfmal Kasper & Co.

Moers Lange mussten die Kinder auf den Kasperle warten, nachdem im letzten Jahr der Moerser Weihnachtsmarkt wegen Corona abgesagt worden war. Doch in diesem Jahr hat das Warten endlich ein Ende. Gebhard Cherubim kommt mit seiner Puppenbühne.

Die rund 20-minütigen Vorstellungen beginnen im beheizten Theaterzelt auf dem Kastellplatz an den Wochentagen immer um 15, 16, 17, 18 und 19 Uhr. Samstags und sonntags wird jeweils von 12 bis 19 Uhr zu jeder vollen Stunde gespielt. Der Eintritt beträgt fünf Euro pro Person. Immer samstags wechselt das Programm, so dass in jeder Woche ein anderes Stück zu sehen ist.