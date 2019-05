Die Häuser in Moers müssen saniert werden : Asbest: Vivawest siedelt 400 Menschen um

Diese beiden neunstöckigen Häuser an der Reinhold-Büttner-Straße gehören zu insgesamt sieben Gebäuden, in denen Asbest in großen Mengen gefunden wurde. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Bei der Sanierung von Häusern in den Eicker Wiesen wurden Schad­stoffe in großer Menge entdeckt. Die Mieter der sieben betroffenen Gebäude erhalten Ersatzwohnungen.

185 Mieter des Wohnungsanbieters Vivawest in den Eicker Wiesen (Rheinkamp) haben am Dienstag eine unliebsame Nachricht erhalten: Sie und ihre Familien – insgesamt rund 400 Menschen – müssen ihre Wohnungen für mindestens ein Jahr verlassen. Bei der Modernisierung der Häuser sind überraschend hohe Asbest-Belastungen festgestellt worden. Das Material muss aufwändig abgebaut und entsorgt werden. Bei belegten Wohnungen sei das nicht möglich.

Betroffen sind sieben neunstöckige Häuser an der Reinhold-Büttner-Straße und Theodor-Heuss-Straße. „Sie sind anders konstruiert als die übrigen Gebäude“, erklärte Michael Marx, Leiter des Bereichs Bestandstechnik bei Vivawest. Es seien Gipskarton-Platten verbaut und verspachtelt worden. Der Asbest sei in der Spachtelmasse enthalten. „Wir haben im Lauf der Arbeiten an immer mehr Stellen Asbest gefunden“, sagte Marx. Die Sanierung müsse in einem Unterdruck-System mit Schleusen erfolgen, so dass keine Asbest-Fasern nach außen gelangen.

Info Einer der größten Wohnungsanbieter Die Vivawest verfügt über 230.000 Wohnungen in NRW, davon 6800 in Moers, 1300 in Neukirchen-Vluyn und 3400 in Kamp-Lintfort. Eingeatmete Asbestfasern gelten als krebserregend. Verwendung und Herstellung sind seit 1995 in Deutschland verboten.

Die Vivawest will die sieben Häuser nach und nach leerziehen und sanieren. Begonnen werde mit der Reinhold-Büttner-Straße 16, die bis Ende des Jahres geräumt sein soll, und der Hausnummer 18, die spätestens Ende März 2020 leerstehen soll. „Wir werden ab Montag nächster Woche jeden Mieter einzeln besuchen“, kündigte Vivawest-Kundencenterleiter Christoph Wilczok an. Jedem Mieter werde eine renovierte Wohnung im Umkreis von drei Kilometern zum gleichen Preis angeboten. Wer wolle, könne auch weiter weg ziehen, eine kleinere oder größere Wohnung erhalten. Die Asbest-Sanierung jedes Hauses werde rund ein Jahr dauern. Danach dürfen die Mieter in ihre alten Wohnungen zurückkehren. Wer sich dauerhaft verändern wolle, könne aber auch in der neuen Wohnung bleiben. Die Vivawest beauftrage ein Umzugsunternehmen und übernehme alle Kosten, zudem erhielten die betroffenen Mieter eine Aufwandsentschädigung.