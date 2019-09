Volksfest im Herbst : Asberger freuen sich aufs Oktoberfest

Moers Die Vereinsgemeinschaft hat wieder ein zünftiges Programm vorbereitet.

Das kam bei den Gästen gut an, so dass auch diesmal die Festtage in Asberg um einen Tag verlängert sind. Die Bands „Blind Date“, die Asberger Rockband „Coversutra“ und „Remix“ spielen Hits der 60er- bis 90er Jahre. Die Asberger Band spielte bereits im letzten Jahr. Der Eintritt kostet 9,99 Euro. Karten sind nur an der Abendkasse erhältlich. Am Tag der Deutschen Einheit, Donnerstag, 3. Oktober, bleibt das Festzelt an der Asberger Straße geschlossen.