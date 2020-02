Stadtplanung in Moers : Arbeitsagentur hat Interesse an Finanzamt-Standort

Moers Wie in der vergangenen Woche bekannt wurde, gibt es Überlegungen, die beiden Moerser Standorte des Jobcenters in einem neuen Gebäude auf dem Finanzamtsgrundstück zusammenzuziehen.

Am 12. Februar entscheidet der Stadtrat, wie das brachliegende Finanzamtsgelände aus Moerser Sicht künftig genutzt werden soll. Aus Sicht der Verwaltung gibt es konkrete Nachnutzungsvorschläge. So sollen unter anderem zusätzliche Grünflächen und eine bessere Anbindung an die Altstadt geschaffen werden. Ein potenzieller Mieter könnte die Agentur für Arbeit sein. Wie in der vergangenen Woche bekannt wurde, gibt es dort unter anderem Überlegungen, die beiden Moerser Standorte des Jobcenters in einem neuen Gebäude auf dem Finanzamtsgrundstück zusammenzuziehen. Derzeit sind die Mitarbeiter an der Hanckwitzstraße und der Mühlenstraße untergebracht.