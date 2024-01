Apotheker am Niederrhein So funktioniert das E-Rezept

Januar sind Arztpraxen verpflichtet, E-Rezepte auszustellen. Das elektronische Rezept soll in erster Linie Zeit und Wege sparen, vieles vereinfachen und zum verbindlichen Standard in der Arzneimittelversorgung werden. Die Umstellung auf das E-Rezept betrifft alle gesetzlich Versicherten in Deutschland. Für Privatversicherte wird die Umstellung erst im Laufe des Jahres erfolgen. Die Apotheker im Altkreis Moers weisen derweil darauf hin, dass Verordnungen auf den bekannten rosa Papierrezepten weiter möglich sind und auch in Zukunft in den Apotheken eingelöst werden können.